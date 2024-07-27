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«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Наир Тикнизян («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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27 июля «Динамо» встретится с «Локомотивом» во втором туре РПЛ. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» под присмотром судейской бригады Сергея Карасева. Начало — в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Эксперты отдали предпочтение парням Марцела Лички: взять победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.10, вероятность такого итога — примерно 45%. Ничья доступна за 3.90 (25%), триумф железнодорожников — за 3.30 (30%).

Обмен голами оценен в 1.60, обратный вариант — в 2.40. Соперники огорчили друг друга в восьми из 10 предыдущих встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Мохаммад Горбани (&laquo;Оренбург&raquo;). «Оренбург» испортил дебют Станковича в «Спартаке» и потирает руки в ожидании «Ахмата». Но обыграть грозненцев будет непросто

«Локомотив» отличился в пяти подряд визитах на «ВТБ Арену». На то, что красно-зеленые забьют как минимум однажды, можно сыграть за 1.63.

Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.75.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 8.00.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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«Пари НН» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире