28 мая в 29-м туре РПЛ состоится московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 мск. Обслужит встречу арбитр Роман Сафьян.

Аналитики букмекеров назвали «Динамо» фаворитом предстоящего матча. Викторию бело-голубых можно взять с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (26%), триумф «Локомотива» — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 3700 рублей, если команды не определят сильнейшего.

«Локо» не проиграло «Динамо» в трех предыдущих встречах из четырех. На победу гостей или раздел очков можно сыграть за 1.65.

За два последних поединка оппоненты забили друг другу 10 голов. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.

Соперники не обменялись меткими выстрелами лишь в одном из семи недавних очных столкновений. Опция «обе забьют» оценена в 1.57, обратный рынок — в 2.45.

На то, что хозяева откроют счет в игре, дана котировка 1.85, на первый точный удар в исполнении «Локо» — 2.10.

В первом круге бело-голубые оказались сильнее (3:1). Повторный успех коллектива Павла Алпатова с форой (0) доступен за 1.60.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Этот итог предложен за 8.00.