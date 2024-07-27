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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Динамо» — «Локомотив»: в четырех прошлых дерби из пяти бело-голубые забили железнодорожникам не меньше двух мячей

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Диего Лаксальт («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
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27 июля на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» против «Локомотива». Поединок второго тура РПЛ стартует в 17.30 мск. Главный судья — Сергей Карасев. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Аналитики верят в хозяев: победу бело-голубых предложили за 2.10, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Локо» идет за 3.30 (30%). Котировка на ничью — 3.90 (25%).

Выигрыш «Динамо» с форой (0) доступен за 1.60. Эта же опция на железнодорожников ждет вас за 2.40.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. «Обе забьют» представили за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.40.

В прошлом сезоне парни Марцела Лички обыграли красно-зеленых на «ВТБ Арене» (2:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 1.87.

ФК &laquo;Факел&raquo;. В субботу «Факел» дебютирует на новом стадионе. Дерзкий новичок РПЛ «Акрон» едет в Воронеж, чтобы сорвать праздник

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

В первом туре обе команды выступили результативно: бело-голубые прихлопнули «Факел» (3:1), железнодорожники дожали «Акрон» (3:2). Но дерзкие дебютанты РПЛ из Тольятти дважды указали коллективу Михаила Галактионова на уязвимости в обороне: такой факт не может не напрягать фанатов «Локо», особенно если учесть, что в четырех предыдущих дерби из пяти «Динамо» поразило ворота красно-зеленых как минимум дважды. Парни Марцела Лички бодро вкатились в сезон и готовы продлить тренд.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше 1.5 мяча за 1.87.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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