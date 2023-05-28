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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 28 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 28 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Максим Глушенков («Локомотив»).
Фото Global Look Press
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28 мая в центральном матче 29-го тура РПЛ «Динамо» примет «Локомотив». Московское дерби состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Романа Сафьяна. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Букмекеры нарекли фаворитом хозяев. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 42%. Ничья идет за 3.70 (26%), триумф «железнодорожников» — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на красно-зеленых в случае их выигрыша принесет выплату в 3000 рублей.

«Локо» не уступило «Динамо» в трех матчах из четырех. Викторию гостей или раздел очков оценили в 1.65.

За два последних поединка команды забили друг другу 10 голов. Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.

В первом круге бело-голубые оказались сильнее (3:1). Повторный успех коллектива Павла Алпатова с форой (0) доступен за 1.60.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Этот исход предложен за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

«Динамо» идет на четвертом месте в РПЛ по пропущенным мячам (38), но их оборона не так уж крепка. В 10 последних матчах на «ВТБ Арене» бело-голубые не пропустили лишь однажды. Более того, при своих фанатах парни Алпатова проиграли в трех из четырех последних туров РПЛ.

Зато «Локо» хорош на выездах: не уступил в семи встречах кряду, в четырех добился побед. В гостях «железнодорожники» чувствуют себя уверенно и много забивают: они обменялись голами в пяти из семи визитов к соперникам. В то же время команда Михаила Галактионова не пропускала больше раза в шести гостевых поединках подряд. Значит, «Локомотив» вполне может зацепиться за очки и даже отпраздновать успех.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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