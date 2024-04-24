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Сегодня, 10:15

«Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула: лидер первой лиги пропускает меньше всех в чемпионате

Прогноз на матч первой лиги «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула 24 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки махачкалинского «Динамо» в матче с «Енисеем».
Фото Официальный сайт «Динамо» Махачкала
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24 апреля в 29-м туре первой лиги пройдет топ-матч — лидер таблицы «Динамо» из Махачкалы встретится с занимающим четвертую строчку тульским «Арсеналом». Игра на «Анжи Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, главный арбитр — Кирилл Гарафутдинов. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Арсенал Т

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.39, вероятность — примерно 40%. Выигрыш туляков предложен за 3.10 (30%), ничья доступна с такой же котировкой.

Вероятность того, что гости не уступят, оценена в 1.55.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают небольшое преимущество «Динамо»:

• 1:1 — за 5.00;

• 1:0 — за 5.40;

• 0:0 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.52.

Рынок «обе забьют» идет за 2.00, обратный вариант оценен в 1.75.

Третий матч серии между &laquo;Локомотивом&raquo; и &laquo;Металлургом&raquo;. «Локомотив» — «Металлург»: в финальной серии команды ни разу не отличились больше трех раз на двоих

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула

Хозяева обладают лучшей защитой в первой лиге — за 27 туров они пропустили всего 14 мячей, а в последних трех встречах вообще отыграли на ноль. На домашнем стадионе махачкалинцы позволили соперникам отличиться всего шесть раз в 13 играх. Туляки же не слишком хороши у чужих ворот: в шести предыдущих матчах чемпионата оформили всего четыре гола и сразу трижды не забили совсем. К тому же два последних очных поединка команд завершились нулевой ничьей.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» Махачкала не пропустит за 2.47.

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