Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Динамо» Минск — «Андерлехт»: минчанам было тяжело и против более слабых команд

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Динамо» Минск — «Андерлехт» 22 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Вадим Скрипченко, главный тренер минского «Динамо».
Фото Официальный сайт «Динамо» Минск
Telegram Дзен

22 августа минское «Динамо» встретится с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче заключительного раунда квалификации Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Вароши» в венгерском Мезекевешде, стартовый свисток арбитра Рохитс Сагги из Норвегии прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России не будут транслировать этот матч.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
22 авг, 21:45. Varosi Stadion (Мезекевешд)
Динамо Мн
Андерлехт

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа бельгийцев доступна с котировкой 1.38, вероятность этого исхода — примерно 70%. Успех «Динамо» можно взять за 8.00 (11%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью составляет 4.80 (19%).

Поставить на проход минчан в групповой этап можно с котировкой 9.73, этот вариант на «Андерлехт» идет за 1.05.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство гостей:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00;

• 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок «обе забьют» дан за 2.03, обратный вариант идет за 1.79.

Усман Дембеле с&nbsp;партнерами по &laquo;ПСЖ&raquo;. Дембеле и Барколя вскрыли «Гавр» Кузяева на последних минутах. Против «Монпелье» будет проще

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Андерлехт»

Бельгийцы выглядят серьезными фаворитами. Команда из Брюсселя еще ни разу не проиграла в этом сезоне, сыграв четыре матча в чемпионате (три победы). К тому же у нее намного больше еврокубкового опыта: не так давно, в сезоне-2022/23, она даже доходила до четвертьфинала Лиги конференций. «Динамо» испытывало проблемы в квалификации с гораздо более слабыми соперниками: гибралтарский «Линкольн» обыграло лишь минимально (3:2 по сумме двух встреч), уступив в ответной игре, а из отбора ЛЧ вылетело от болгарского «Лудогорца» (1:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.05.

0
Читайте также
Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его внешнюю политику
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Захарова сравнила заявление президента Чехии об СП с угрозами террористов
Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET MEDIA ELEAGUE — новый киберспортивный турнир по Dota 2