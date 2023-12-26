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Сегодня, 14:45

«Динамо» Минск — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — «Автомобилист» 26 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 декабря минское «Динамо» сыграет дома с «Автомобилистом». Матч состоится на «Минск Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Динамо» небольшим фаворитом игры. На победу минчан в основное время можно поставить с коэффициентом 2.39, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.94 (20%), успех «Автомобилиста» — за 2.61 (38%).

Если гости не уступят по итогам трех периодов, пройдет ставка за 1.56.

На то, что команды забросят на двоих пять и более шайб, котировка — 1.80. На ТМ 4.5 — 2.00.

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В трех из четырех предыдущих очных встреч соперники отличились минимум два раза каждый. Это условие предложено за 1.97.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и буллитов котируется за 1.83, гостей — за 1.93.

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