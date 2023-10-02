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Сегодня, 13:15

«Динамо» Минск — «Барыс»: где смотреть матч КХЛ 2 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — «Барыс» 2 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо» Минск.
Фото Телеграм-канал «Динамо» Минск, Telegram
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Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет соперника из Восточной конференции — «Барыс». Команды сойдутся 2 октября на льду «Минск Арены», начало — в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Герман Рубцов. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на победу «Динамо» в основное время — 1.81, что составляет приблизительно 54% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 3.85 (24%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.40 (22%).

В прошлом сезоне минчане дважды взяли верх в противостояниях с коллективом из Астаны. Поставить на то, что в предстоящем поединке «Барыс» хотя бы не уступит, можно за 1.96.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; Минск. «Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — 2.89;

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.78.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.40, рынок «овертайма не будет» доступен за 1.21.

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