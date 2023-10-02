Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Барыс» 2 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо» Минск.
Фото Телеграм-канал «Динамо» Минск, Telegram
Telegram Дзен

2 октября минское «Динамо» сойдется с «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Минск Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Арсен Захарян. Захарян не играет за «Реал Сосьедад» из-за болезни. С ним баскам было бы проще против дерзкого «Зальцбурга»

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш гостей предложено взять за 3.85 (24%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.40 (22%).

В прошлом сезоне минчане дважды взяли верх в противостояниях с коллективом из Астаны. Поставить на то, что в предстоящем поединке «Барыс» хотя бы не уступит, можно за 1.96.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — 2.89;

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.78.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Ламин Ямаль и&nbsp;Фермин Лопес (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла лидеров из-за травм и рассчитывает на молодежь. Выезд к «Порту» — серьезный тест для Фермина и Ямаля

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Барыс»

Команды входят в топ-10 самых результативных в КХЛ: хозяева за 11 матчей регулярки отличились 33 раза, гости — 36 раз в 12 играх. Оба коллектива в среднем за игру забрасывают по три шайбы. При этом они и немало пропускают — входят в топ-8 самых ненадежных в КХЛ. «Динамо» получает в свои ворота в среднем три шайбы, «Барыс» — 3.33.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.97.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
МИД Сирии заявил о начале перехода к многополярному миру
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО и три кассетных боеприпаса по Горловке
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире