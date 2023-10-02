2 октября минское «Динамо» сойдется с «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Минск Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш гостей предложено взять за 3.85 (24%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.40 (22%).

В прошлом сезоне минчане дважды взяли верх в противостояниях с коллективом из Астаны. Поставить на то, что в предстоящем поединке «Барыс» хотя бы не уступит, можно за 1.96.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — 2.89;

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.78.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Барыс»

Команды входят в топ-10 самых результативных в КХЛ: хозяева за 11 матчей регулярки отличились 33 раза, гости — 36 раз в 12 играх. Оба коллектива в среднем за игру забрасывают по три шайбы. При этом они и немало пропускают — входят в топ-8 самых ненадежных в КХЛ. «Динамо» получает в свои ворота в среднем три шайбы, «Барыс» — 3.33.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.97.

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