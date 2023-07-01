1 июля один из лидеров чемпионата Белоруссии минское «Динамо» встретится с борющейся за выживание «Белшиной». Игра 14-го тура пройдет в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают белорусскую Высшую лигу.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев огромными фаворитами встречи: поставить на победу столичной команды можно с коэффициентом 1.14, это приблизительно 85% вероятности. Выигрыш гостей предложен за невероятные 17.0 (4%), котировка на ничью — 7.37 (11%).

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«Белшина» считается однозначным аутсайдером, но в двух последних поединках с «Динамо» удержала нулевые ничьи. Поставить на еще одно непоражение коллектива из Бобруйска можно за 5.16.

Эксперты ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.66, ТМ 3 — за 2.11. Мнение аналитиков неудивительно — «Динамо» в этом сезоне забивает в чемпионате больше всех (27 раз за 12 туров), а больше «Белшины» (22) пропустила только одна команда.

Рынок на обмен результативными попаданиями доступен за 2.28, обратный вариант оценен в 1.56.

Прогноз и ставка на матч Высшей лиги «Динамо» Минск — «Белшина»

«Динамо» забивает больше всех в чемпионате Белоруссии — за 12 туров заколотили уже 27 мячей. Вероятно, минчане смогут это продемонстрировать и в предстоящей встрече. В половине из 12 туров столичный клуб отличался минимум три раза, также за него выступает второй бомбардир лиги Владислав Морозов (девять голов). «Белшина» же проводит очень слабый сезон: за 12 туров коллектив из Бобруйска потерпел восемь поражений и набрал лишь шесть очков.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.65.

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