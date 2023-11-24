24 ноября в КХЛ минское «Динамо» примет дома ЦСКА. Игра состоится на «Минск-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19.10 по московскому времени. В прямом эфире матч будет показан на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что в предстоящем матче победит ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.24, это примерно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.88 (20%), успех «Динамо» — за 2.85 (35%).

Считаете, что хозяева сдержат одну из лучших команд лиги? Вариант 1Х предложен за 1.62.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.86, ТМ 4.5 — за 1.94.

На то, что ЦСКА забросит три и более шайбы, котировка — 2.05. Если этого не произойдет, сработает коэффициент 1.76.

По два гола в исполнении обеих команд умножат сумму ставки в 2.03 раза.

Победа хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 2.08, гостей — за 1.74.

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