24 ноября в КХЛ состоится матч между минским «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдет в столице Белоруссии на «Минск-Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL, KHL Prime и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.24, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.88 (20%), успех «Динамо» — за 2.85 (35%).

Считаете, что хозяева сдержат одну из лучших команд лиги? Вариант 1Х предложен за 1.62.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.86, ТМ 4.5 — за 1.94.

На то, что ЦСКА забросит три и более шайбы, котировка — 2.05. Если этого не произойдет, сработает коэффициент 1.76.

По два гола в исполнении обеих команд умножат сумму ставки в 2.03 раза.

Победа хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 2.08, гостей — за 1.74.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — ЦСКА

Минские динамовцы соседствуют с ЦСКА в таблице, но прилично отстают от них в плане последних результатов. Армейцы выиграли четыре из пяти предыдущих встреч, а проиграли лишь в дерби СКА, да и то в ожесточенной борьбе (1:2). А у минчан, наоборот, четыре поражения в пяти играх, в том числе в трех домашних. Очевидно, что команда Федорова на данном отрезке находится в лучшей форме и готова увезти из Белоруссии очередные очки.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.74.

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