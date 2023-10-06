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Сегодня, 14:15

«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив» 6 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Виталий Пинчук («Динамо» Минск).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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6 октября минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет лидера Западной конференции — «Локомотив». Игра пройдет на льду «Минск Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: взять победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.13, это примерно 46% вероятности результата. Выигрыш хозяев идет за 3.15 (30%), котировка на ничью — 3.85 (24%).

Успех минчан с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.22, ярославцев — за 1.65.

Также доступен широкий выбор ставок на исход с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.32, Ф2(0) — за 1.60;

• Ф1(1) — за 1.49, Ф1(-1) — за 2.57.

Тотал больше 4.5 шайбы оценили в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — «Локомотив»

Команды входят в топ-9 самых результативных в КХЛ: хозяева за 13 игр забросили уже 40 шайб, гости — 42 за 14 матчей. Также они отличаются более трех раз в среднем за три периода, а в сентябрьской встрече оформили на двоих пять голов («Локо» победил 4:1). Железнодорожники пробили отметку в три точных броска в пяти последних поединках, минчане — в пяти из предыдущих шести.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.97.

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