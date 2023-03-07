7 марта минское «Динамо» и СКА сразятся в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Игра пройдет на «Минск Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск. Счет в серии — 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Букмекерская компания OLIMPBET считает СКА фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность исхода — примерно 60%. Ничья оценена в 4.50 (20%), триумф хозяев — тоже за 4.50 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

Повторит ли «Динамо» подвиг из первого матча? Тогда минчане победили 6:4. Вариант 1Х можно оформить за 2.15.

В четырех из пяти предыдущих матчей СКА победил минчан с разницей минимум в две шайбы. Ф2(-1.5) оценена в 2.11, Ф2(+1.5) — в 1.70.

Также в четырех играх из пяти команды совместно отличались не менее семи раз. ТБ 5.5 идет за 2.17, ТБ 6.5 — за 3.26.

Если считаете, что СКА снова забросит три и более шайбы, возьмите ИТБ2 (3.5) за 2.31 или более комфортный ИТБ2 (2.5) за 1.52.

В последней встрече динамовцы не сподобились даже на одну шайбу. На то, что обе команды не забьют по два гола, котировка — 1.81.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.39, триумф «Динамо» — за 2.98.