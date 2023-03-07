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«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ 7 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 7 марта 2023 года
Евгений Коростелев
«Динамо» Минск — СКА.
Фото Global Look Press
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7 марта в Минске состоится четвертый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ, в котором местное «Динамо» сыграет со СКА. Встреча пройдет на «Минск Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск. Счет в серии — 2:1 в пользу сильнейшей команды регулярного сезона КХЛ.

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В этом матче шансы СКА на победу также значительно выше, чем у соперника, считает букмекерская компания OLIMPBET. На успех гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (20%), триумф хозяев — за те же 4.50 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «Динамо» в случае его сенсационной виктории принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

В четырех из пяти предыдущих матчей СКА победил минчан с разницей минимум в две шайбы. Ф2(-1.5) оценена в 2.11, Ф2(+1.5) — в 1.70.

Также в четырех играх из пяти команды совместно отличались не менее семи раз. ТБ 5.5 идет за 2.17, ТБ 6.5 — за 3.26.

В последней встрече динамовцы не сподобились даже на одну шайбу. На то, что обе команды не забьют по два гола, котировка — 1.81.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.39, триумф «Динамо» — за 2.98.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — СКА

В этом случае ничего мудрить не нужно — коэффициент на победу СКА в основное время слишком вкусный, чтобы не проглотить его целиком. Да, в первом матче армейцы неожиданно проиграли, но тогда они просто недооценили соперника. А реальную силу они показали во второй и особенно в третьей игре, когда не оставили минчанам шансов — 5:2 и 4:0. Это были девятая и десятая победы в играх с «Динамо» из 12 последних встреч.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.67.

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ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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