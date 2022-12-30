Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Динамо» Минск — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» 30 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
ХК «Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»
Telegram Дзен

30 декабря в КХЛ состоится матч между минским «Динамо» и московским «Спартаком». Игра пройдет в Беларуси и начнется в 19.10 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

Микель Артета. «Брайтон» — «Арсенал»: команде де Дзерби не остановить лидера АПЛ

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое преимущество гостям. На победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «Динамо» идет за 2.60 (38%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша выплата составит 2550 рублей, а чистая прибыль — 1550 рублей.

Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.94, «Спартака» — за 1.90.

Эксперты считают, что команды вряд ли забросят больше пяти шайб: ТБ 5.5 оценен котировкой 2.15, ТМ 5.5 — 1.73.

Мохамед Салах и&nbsp;Дарвин Нуньес. «Ливерпуль» — «Лестер»: Салах и Нуньес разобьют потухшую команду Роджерса

На то, что счет откроют хозяева, коэффициент — 1.90. Такое же условие на гостей доступно с идентичной цифрой.

Можете выбрать один из нескольких необычных вариантов:

  • гол защитника — за 1.65;

  • дубль — за 2.55;

  • ничья во всех периодах — за 14.5.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Сельта» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 30 декабря 2022 года