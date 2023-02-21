21 февраля в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ состоится важнейший матч — борющееся за место в плей-офф минское «Динамо» сыграет с «Трактором». Встреча пройдет в столице Белоруссии на «Минск-Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

Букмекеры считают «Динамо» небольшим фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Трактора» доступен за 2.80 (36%), ничья — за 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.

«Трактор» не проиграл в трех из пяти последних матчей против «Динамо». Вариант Х2 идет за 1.59.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.26.

На то, что обе команды забьют от двух и более голов, котировка — 1.71. На то, что этого не произойдет, — 2.00.

Считаете, что счет откроют хозяева? Такое условие можно взять за 1.83. На гостей ставка идет за 1.98. На отсутствие голов — за 48.0.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.79, триумф «Трактора» — за 2.07.