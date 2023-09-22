22 сентября в КХЛ состоятся два матча. В одном из них минское «Динамо» встретится с подмосковным «Витязем». Игра пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Динамо» победит в основное время. На такой исход предложен довольно скромный коэффициент 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (19%), успех «Витязя» — за те же 4.80 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они заарканят победу, принесет выплату в 4800 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 3800 рублей.

Вариант «Витязь» не проиграет по итогам трех периодов" предложен за 2.28.

Подмосковный клуб проиграл восемь из девяти матчей на старте сезона и в каждом пропустил минимум три шайбы. На то, что «Динамо» отличится более двух раз, котировка 1.47. На ИТБ1 (3.5) — 2.17.

Общий тотал больше 5.5 гола можно оформить за 2.02, ТМ 5.5 — за 1.71.

Эксперты не сомневаются, что минчане откроют счет. Это условие выставлено с коэффициентом 1.52. На «Витязь» предложено поставить за 2.44, на отсутствие голов — за 30.0.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 1.35, гостей — за 3.18.

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