Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
4 сентября «Динамо» проведет второй матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Бело-голубые встретятся с «Амуром», игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены». Начало запланировано на 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию противостояния покажет сайт khl.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают команду Алексея Кудашова серьезным фаворитом: поставить на успех бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.75, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш коллектива из Хабаровска оценен в 4.20 (22%), ничья предложена с такой же котировкой.
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на бело-голубых при благоприятном результате принесет 1750 рублей.
В прошлом сезоне «Динамо» на домашнем льду уверенно разгромило дальневосточную команду (5:0), но при этом уступило на выезде. А в 2021-м «Амур» в матче регулярного чемпионата вообще увез из Москвы минимальную победу (1:0). Непоражение гостей в предстоящей встрече идет за 2.03.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.58;
• Ф1(0) идет за 1.35, Ф2(0) — за 3.13.
Аналитики сомневаются, что команды повторят результативность прошлой встречи в Москве (5:0): тотал больше 4.5 гола доступен за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83. При этом минимум в пять шайб на двоих они выполняли в шести из последних 10 встреч в регулярном чемпионате.
Матч между «Динамо» и «Амуром» в последний раз заходил в овертайм еще в декабре 2018-го — один раз за предыдущие 10 поединков в КХЛ. Вероятность дополнительного времени оценена в 4.20, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.22.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -