4 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пересекутся команды из Западной конференции — московское «Динамо» и «Амур». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию противостояния покажет сайт khl.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: победа москвичей в основное время доступна с коэффициентом 1.75, что примерно 56% вероятности. Выигрыш коллектива из Хабаровска оценен в 4.20 (22%), ничья предложена с такой же котировкой.

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В прошлом сезоне «Динамо» на домашнем льду уверенно разгромило дальневосточную команду (5:0), но при этом уступило на выезде. А в 2021-м «Амур» в матче регулярного чемпионата вообще увез из Москвы минимальную победу (1:0). Непоражение гостей в предстоящей встрече идет за 2.03.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.58;

• Ф1(0) идет за 1.35, Ф2(0) — за 3.13.

Аналитики сомневаются, что команды повторят результативность прошлой встречи в Москве (5:0): тотал больше 4.5 гола доступен за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Амур»

Бело-голубые выглядят серьезными фаворитами. В первом туре команда Алексея Кудашова навязала борьбу одной из сильнейших команд лиги СКА (1:2), «Амур» же разделался с хилым «Витязем» (4:2). В прошлом сезоне на домашнем льду москвичи уничтожили соперника из Хабаровска (5:0), а в августе добавили еще более крупную победу в товарищеском матче (6:0). Вероятно, «Динамо» сможет повторить результат контрольного поединка.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.33.

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