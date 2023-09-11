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«Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Барыс» 11 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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11 сентября «Динамо» в игре регулярного чемпионата КХЛ примет «Барыс». Встреча пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, москвичи — серьезные фавориты: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.73, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.20 (23%), ничья идет за практически идентичные 4.30 (22%).

Победа бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.42, этот рынок на «Барыс» предложен за 2.84. В прошлом сезоне обе встречи команд закончились в пользу «Динамо».

Также вы можете присмотреться к широкому выбору ставок на итог с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дали за 2.25, Ф2(+1.5) — за 1.62;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.22, Ф2(+2.5) — за 1.30.

Соперники не отличаются высокой результативностью: в среднем по этому сезону москвичи оформили 2.75 шайбы за игру, астанинцы — 1.75, хуже у чужих ворот себя проявляет только «Сочи» (ровно одно меткое попадание). Тотал больше 4.5 гола идет за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.11.

«Барсы» свел к овертайму уже два из четырех матчей текущего сезона, один из которых перетек в серию буллитов. Вероятность увидеть дополнительное время в предстоящем поединке оценена в 4.40, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.21.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo;. «Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Барыс»

Астанинцы — одна из худших команд текущего сезона. «Барыс» уступил во всех четырех стартовых встречах, а два очка набрал лишь благодаря поражениям в овертайме и серии буллитов. «Динамо» же оформило пару побед над «Амуром» (3:1) и «Сочи» (4:0), а два проигрыша парни Алексея Кудашова потерпели только от сильных СКА (1:2) и «Металлурга» (3:5).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.25.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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