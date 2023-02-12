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Сегодня, 14:15

«Динамо» Москва — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Шарыченков.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.
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12 февраля в КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 по московскому времени.

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По мнению букмекерских компаний, ЦСКА — фаворит предстоящей встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Динамо» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Динамовцы не проиграли в основное время ни один из последних трех матчей против ЦСКА. На то, что они не уступят и на этот раз, котировка — 1.58.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.00.

Кто откроет счет в матче? «Динамо» — 2.00, ЦСКА — 1.75, никто — 45.0.

Лучшие бомбардиры команд — Константин Окулов (15+29) и Джордан Уил (12+25). На то, что первый наберет хотя бы одно очко, коэффициент — 1.72. Второй — 2.03.

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В последней очной встрече соперники выясняли отношения до последнего — бело-голубые победили в серии буллитов. Победу одной и другой команды в раунде послематчевых бросков можно взять за 12.0.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.15, ЦСКА — за 1.70.

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