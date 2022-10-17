17 октября в регулярном сезоне КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть в 19.15 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «KHL Prime».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Успех и того и другого коллектива в основное время оценен коэффициентом 2.60, что примерно 38% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3600 рублей.

Варианты 1Х и Х2 идут за одинаковые 1.49. Победы команд с учетом основного времени, овертайма и серии буллитов — за 1.92.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.92, ТМ 4.5 — тоже в 1.92.

На то, что каждая команда забьет два и более гола, котировка — 2.10. Обратную ставку можно сделать за 1.78.

Обменяются ли соперники заброшенными шайбами? Эксперты считают, что вероятность очень высока — 1.18.

На гол лидера атаки «Динамо» Эрика О'Делла коэффициент — 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

«Динамо» на старте сезона выглядело очень мощно, став одним из лидеров Западной конференции, но в последние недели бело-голубые тяжело набирают очки: лишь в овертайме одолели «Куньлунь», проиграли в серии буллитов «Нефтехимику», «Салавату» и «Сибири».

ЦСКА же идет на серии из четырех побед, а перед этим в упорнейшей борьбе лишь в овертайме проиграл СКА. Последние личные встречи тоже говорят в пользу армейцев — они выиграли серию в плей-офф Кубка Гагарина с разгромным счетом 4:0.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.92.