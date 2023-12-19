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Сегодня, 12:15

«Динамо» не проиграло ЦСКА в основное время в шести матчах подряд. Серия продолжится?

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 19 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Андрей Прибыльский.
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Динамо»
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19 декабря в Москве состоится дерби между «Динамо» и ЦСКА. Встреча в рамках регулярного сезона КХЛ пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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«Динамо» — небольшой фаворит предстоящего матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что примерно 42% вероятности исхода. На выигрыш ЦСКА котировка — 2.65 (38%), на ничью — 3.90 (20%).

Если армейцы не уступят по итогам трех периодов, сыграет вариант Х2 за 1.57.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.78, ТМ 4.5 — за 2.02. В последнем московском дерби с участием «Динамо» было заброшено 15 шайб.

На то, что в предстоящем матче обе команды отличатся минимум по два раза, котировка — 1.95.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.81, выигрыш ЦСКА — за 1.98.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

«Динамо» солидно смотрится в матчах против ЦСКА: последний бело-голубые выиграли 4:1, а в шести предыдущих ни разу не уступили в основное время. Сейчас они возглавляют конференцию, тогда как армейцы идут лишь шестыми, чередуя победы и поражения. Думается, на своем льду хозяевам по силам сдержать соперника и постараться выиграть в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.80.

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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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