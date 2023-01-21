21 января в КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime с 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА небольшим фаворитом матча. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. На успех «Динамо» котировка — 2.85 (35%), на ничью — 3.60 (23%).

Динамовцы не уступили команде Федорова по итогам 60 минут в последних двух матчах. Вариант 1Х идет за 1.57.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 2.07, гостей — за 1.79.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.90, ТМ 4.5 — в 1.94. В трех последних очных встречах соперники не пробили «верх».

На то, что обе команды забросят по два и более раза, коэффициент — 2.07. В последнем матче им это удалось (3:2).

Считаете, что бело-голубые и красно-синие ярко войдут в игру? Гол на первой минуте оценен в 11.0.

Вариант «Динамо» не проиграет во всех периодах" идет за 3.40. Такое же условие для ЦСКА предложено взять за 3.00.

Дубль одного из игроков можно оформить за 2.55, хет-трик — за 15.0.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

ЦСКА проиграл «Динамо» два последних матча, последний из которых состоялся 3 января. Однако с тех пор на счету армейцев восемь побед в девяти играх, в последней команда Федорова одолела лучший клуб лиги — СКА. Красно-синие находятся в потрясающей форме и явно прибавляют к старту Кубка Гагарина. Несмотря на то что для ЦСКА ближайший матч будет гостевым, армейцы должен быть ближе к победе, чем «Динамо».

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.72.