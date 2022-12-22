22 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся два «Динамо» — из Москвы и Минска. Игра начнется на «ВТБ Арене» в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами москвичей. Поставить на них можно за 2.05 (49%), победа минчан идет за 3.50 (26%). Ничья доступна за 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Динамо» из Минска в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 1.77.

Победа москвичей в матче с учетом овертайма и буллитов идет за 1.56, такая же ставка на гостей предложена за 2.50.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.52, Ф2(0) — за 2.60.

В трех из пяти последних личных встреч у команд заходил «верх» по голам. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.77.

В варианте «обе забьют» у экспертов нет никаких сомнений, котировка на событие — 1.16.

Четыре наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:2 — за 7.20;

• 1:1 — за 10.5;

• 3:3 — за 10.5;

• 3:2 в пользу москвичей — за 12.5.