2 сентября в КХЛ состоится очень интригующий матч — московское «Динамо» схлестнется со СКА. Команды встретятся в столице на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание намечено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также в повторе на телеканалах KHL и KHL Prime.

СКА имеет небольшое превосходство над соперником, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Победа армейцев в основное время предложена за 2.45, вероятность исхода — примерно 41%. Триумф «Динамо» идет за 2.65 (38%), ничья — за 3.90 (21%).

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«Динамо» не проиграло СКА в основное время четырех из пяти последних матчей. Вариант 1Х оценен в 1.55.

Выигрыш хозяев с форой (0) доступен за 1.97, триумф гостей с таким же гандикапом — за 1.83.

В межсезонье парни Романа Ротенберга провели восемь товарищеских встреч, и все они были «верховыми». Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.08.

Верите, что команды забьют по два раза каждая? Такое условие расположилось в линии за 1.78. Противоположный результат — за 1.92.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, СКА — за 1.84.

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