Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
2 сентября в КХЛ состоится очень интригующий матч — московское «Динамо» схлестнется со СКА. Команды встретятся в столице на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание намечено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также в повторе на телеканалах KHL и KHL Prime.
СКА имеет небольшое превосходство над соперником, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Победа армейцев в основное время предложена за 2.45, вероятность исхода — примерно 41%. Триумф «Динамо» идет за 2.65 (38%), ничья — за 3.90 (21%).
Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 60 минут принесет выплату в 3900 рублей, если команды не выявят победителя.
«Динамо» не проиграло СКА в основное время четырех из пяти последних матчей. Вариант 1Х оценен в 1.55.
Выигрыш хозяев с форой (0) доступен за 1.97, триумф гостей с таким же гандикапом — за 1.83.
В межсезонье парни Романа Ротенберга провели восемь товарищеских встреч, и все они были «верховыми». Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.08.
Верите, что команды забьют по два раза каждая? Такое условие расположилось в линии за 1.78. Противоположный результат — за 1.92.
Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, СКА — за 1.84.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -