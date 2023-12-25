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Сегодня, 17:15

«Динамо» Москва — СКА: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА 25 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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25 декабря в КХЛ состоится яркий матч между московским «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Встреча пройдет на «ВТБ Арене», начало в 19.30 по московскому времени. Посмотреть за игрой в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Динамо» шансов на победу чуть больше, чем у СКА. На победу бело-голубых в основное время коэффициент 2.40, это примерно 42% вероятности исхода. Триумф СКА предложен за 2.56 (39%), «мирный» результат — за 4.04 (19%).

Если красно-синие не проиграют по итогам трех периодов, сработает котировка 1.56.

Только в одном из пяти последних матчей между этими командами было заброшено больше четырех шайб: ТБ 4.5 оценен в 1.57, ТМ 4.5 — в 2.31.

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Как считаете, кто откроет счет в игре? Хозяева — 1.84, гости — 1.92, никто этого не сделает — за 30.0.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов можно взять за 1.82, выигрыш СКА — за 1.97.

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