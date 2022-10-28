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«Динамо» Москва — СКА: где смотреть матч КХЛ 28 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА 28 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Илья Коновалов («Динамо»).
Фото Global Look Press
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28 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Западной конференции — московское «Динамо» и СКА. Команды уже трижды играли в этом сезоне: два раза армейцы оказались сильнее, один раз бело-голубые победили в серии буллитов. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости имеют больше шансов на победу: поставить на выигрыш команды Романа Ротенберга в основное время можно с котировкой 2.16, это приблизительно 46% вероятности. Успех «Динамо» предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за 3.90 (24%).

Считаете, что москвичи снова обыграют СКА? Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 23 игры забросила уже 81 шайбу, то есть в среднем за матч армейцы закладывали 3.52 гола. Индивидуальный тотал петербуржцев больше 2.5 шайбы оценен в 2.12, ИТМ2 (2.5) — в 1.72.

«Динамо» забивает не так много — в среднем 2.48 шайбы за игру, при этом за два последних матча бело-голубые оформили лишь один гол. ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.90, ИТМ1 (2.5) — за 1.41.

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Общий тотал больше 4.5 шайбы предложен с котировкой 2.07. ТМ 4.5 идет за 1.79. В этом сезоне команды провели уже три матча, два из которых получились действительно результативными: 4:1 и 3:2 (победы СКА).

Также на игру доступен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу бело-голубых в основное время и тотал больше 3.5 шайбы можно с коэффициентом 4.40.

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