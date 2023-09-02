Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 2 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

2 сентября московскому «Динамо» в стартовом матче нового сезона КХЛ предстоит непростой матч с прошлогодним финалистом «Запада», санкт-петербургским СКА. Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также в повторе на телеканалах KHL и KHL Prime.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» прекрасен и без Винисиуса. Беллингем вместе с Хоселу сломают «Хетафе»

СКА — небольшой фаворит матча, так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу команды из Санкт-Петербурга по итогам 60 минут игры предложено поставить за 2.45, вероятность этого результата — около 41%. Успех «Динамо» котируется за 2.65 (38%), ничья — за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае положительного исхода принесет выплату в 2650 рублей, а чистая прибыль составит 1650 рублей.

«Динамо» не проиграло СКА в основное время четырех из пяти последних матчей. Вариант 1Х оценен в 1.55.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.08. В межсезонье армейцы Санкт-Петербурга провели восемь товарищеских встреч, и все они были «верховыми».

На то, что счет в игре откроют хозяева, котировка — 1.92. На гостей предложено поставить за 1.86, на отсутствие голов — за внушительные 30.0.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, СКА — за 1.84.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — аутсайдер матча с «Краснодаром». А как же дерзкий разгром «Динамо»?

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА

СКА показал впечатляющий хоккей во второй половине межсезонья. Армейцы внешне легко забрали турнир имени Пучкова, выиграв все четыре матча — у «Автомобилиста», «Сочи», «Сибири» и «Северстали». В этих играх команда Ротенберга забросила 19 шайб, но испытывала серьезные проблемы в обороне — пропустила 10, а действия команды не были отточены на 100%.

Всего СКА провел летом восемь матчей, и во всех было заброшено пять и более шайбы. У «Динамо» таких встреч тоже было немало — семь из девяти. Стоит рассчитывать, что команды проведут веселый междусобойчик.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.74.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
0
Читайте также
ВСУ потеряли до роты на купянском направлении
США предрекли поражение на Украине и Тайване из-за поддержки Киева
В Малайзии начали использовать юани в торговле с Россией
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 2 сентября 2023 года