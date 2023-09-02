Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
2 сентября московскому «Динамо» в стартовом матче нового сезона КХЛ предстоит непростой матч с прошлогодним финалистом «Запада», санкт-петербургским СКА. Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также в повторе на телеканалах KHL и KHL Prime.
СКА — небольшой фаворит матча, так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу команды из Санкт-Петербурга по итогам 60 минут игры предложено поставить за 2.45, вероятность этого результата — около 41%. Успех «Динамо» котируется за 2.65 (38%), ничья — за 3.90 (21%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае положительного исхода принесет выплату в 2650 рублей, а чистая прибыль составит 1650 рублей.
«Динамо» не проиграло СКА в основное время четырех из пяти последних матчей. Вариант 1Х оценен в 1.55.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.08. В межсезонье армейцы Санкт-Петербурга провели восемь товарищеских встреч, и все они были «верховыми».
На то, что счет в игре откроют хозяева, котировка — 1.92. На гостей предложено поставить за 1.86, на отсутствие голов — за внушительные 30.0.
Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, СКА — за 1.84.
СКА показал впечатляющий хоккей во второй половине межсезонья. Армейцы внешне легко забрали турнир имени Пучкова, выиграв все четыре матча — у «Автомобилиста», «Сочи», «Сибири» и «Северстали». В этих играх команда Ротенберга забросила 19 шайб, но испытывала серьезные проблемы в обороне — пропустила 10, а действия команды не были отточены на 100%.
Всего СКА провел летом восемь матчей, и во всех было заброшено пять и более шайбы. У «Динамо» таких встреч тоже было немало — семь из девяти. Стоит рассчитывать, что команды проведут веселый междусобойчик.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -