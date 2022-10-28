28 октября московское «Динамо» и СКА встретятся уже в четвертый раз в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. Очередная игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.16, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш москвичей предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за 3.90 (24%).

Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на успех бело-голубых при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза. Бело-голубые ни разу не обыграли соперника в основное время: дважды победили петербуржцы (4:1 и 3:2), последний матч «Динамо» выиграло в серии буллитов (2:1). Верите, что на этот раз москвичи снова не уступят после трех периодов? Этот рынок оценен в 1.70.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 23 игры армейцы забросили 81 шайбу, в среднем это 3.52 гола за матч. Меньше трех раз петербуржцы забили лишь в шести играх сезона. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 2.12, ИТМ2 (2.5) — за 1.72.

«Динамо» отличается реже: за те же 23 игры бело-голубые оформили только 57 шайб. ИТБ1 (2.5) предложен за 2.90, ИТМ1 (2.5) — за 1.41.

Общий тотал больше 4.5 гола оценен в 2.07, ТМ 4.5 — в 1.79.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА 28 октября 2022 года

Проигрыш бело-голубым по буллитам — лишь одно из двух поражений СКА в этом сезоне. Второе петербуржцы потерпели в основное время от «Локомотива» (1:3). В остальных играх армейцы побеждали, благодаря чему серьезно оторвались в турнирной таблице: на «Западе» команда Романа Ротенберга имеет отрыв в 10 очков, в общей таблице — в восемь.

«Динамо» же после отличного старта сезона затормозило: москвичи выиграли лишь в трех из последних девяти матчей. За этот отрезок бело-голубые пропускали в среднем 1.9 шайбы за матч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.12.