Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:35
18 сентября в КХЛ состоится дерби между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция — в 19.15 мск.
«Динамо» имеет больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На нее можно поставить за 1.95, что примерно 51% вероятности. Ничья идет за 4.10 (21%), выигрыш «Спартака» — за 3.50 (28%).
Ставка в 1000 рублей на красно-белых в случае их виктории принесет выплату в 3500 рублей.
Считаете, что красно-белые не уступят по итогам трех периодов? Такое условие идет за 1.83.
Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.
На то, что обе команды забьют минимум по два гола, котировка — 1.65.
Два последних очных матча на «ВТБ Арене» завершились победой хозяев и ТБ 4.5 шайбы. Такой исход в предстоящей встрече идет за 2.55.
Успех «Динамо» в матче выставлен за 1.55, «Спартака» — за 2.44.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -