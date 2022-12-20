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Сегодня, 11:15

«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 20 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 20 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Маскот «Динамо».
Фото Официальный сайт ХК «Динамо».
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20 декабря в КХЛ пройдет московское дерби — «Динамо» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «KHL» и «KHL Prime». Старт эфира в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.06, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Спартака» — за чуть меньшие 3.40 (29%).

При ставке в 1000 на триумф красно-белых выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

Можете подстраховать команду Игоря Гришина с форой (+1.5) гола за 1.46. Ф1(-1.5) в таком случае предложено взять за 2.60.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08. В трех последних очных матчах из пяти соперники оформили «верх».

На минимум два гола от каждой команды коэффициент — 1.95.

Вариант «Динамо» победит и не пропустит" доступен за 7.00, такое же условие для «Спартака» доступно за 11.0.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.57, гостей — за 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

Команды играли друг с другом совсем недавно — 8 декабря динамовцы победили соперника только по буллитам. Это был уже второй матч подряд, в котором противники не выявили победителя в основное время и сыграли не очень результативно — 1:1 и 2:2.

«Спартак» в последние недели играет довольно уверенно и после шести побед подряд уступил только «Локомотиву» (2:3) и все тому же «Динамо» — топ-клубам «Запада» КХЛ. При этом красно-белые не отходят от своего осторожного стиля, поэтому высокой результативности от команд ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 5.5 шайбы за 2.75.

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