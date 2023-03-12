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«Динамо» Москва — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 12 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» 12 марта 2023 года
Евгений Коростелев
ХК «Динамо».
Фото Официальный сайт ХК «Динамо»
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12 марта московское «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ сыграет с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 16.50 мск. Счет в серии — 3:2 в пользу «Торпедо».

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Динамо» абсолютным фаворитом. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.96 (24%), успех «Торпедо» — за чуть меньшие 3.75 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3750 рублей, а чистая прибыль составит 2750 рублей.

Последние два матча завершились в овертайме. На то, что команды не выявят сильнейшего по итогам 60 минут, котировка — 3.96.

Успех «Динамо» в предстоящей игре доступен за 1.55, выигрыш «Торпедо» — за 2.44.

Вариант «Торпедо» не проиграет в основное время" предложен за 1.83.

В пяти из шести последних очных играх динамовцы оформляли в ворота нижегородцев не менее трех шайб. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.94.

Павел Кудрявцев. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 12 марта 2023 года

В трех из четырех предыдущих встреч команды забрасывали по семь и более шайб. ТБ 4.5 идет за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.82.

Проход московской команды в 1/4 финала предложен за 2.77, нижегородской — за 1.44.

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«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ 12 марта 2023 года