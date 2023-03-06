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«Динамо» Москва — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» 6 марта 2023 года
Евгений Коростелев
«Динамо» против «Торпедо».
Фото Официальный сайт «Динамо»
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6 марта в Москве состоится третий матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» сразится с «Торпедо». Соперники встретятся в столице на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Счет в серии равный — 1:1.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.96, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (23%), успех «Торпедо» — за 3.76 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3760 рублей, а чистая прибыль составит 3760 рублей.

Нижегородцы нанесли москвичам сокрушительное поражение во втором матче (5:2). На то, что «Торпедо» не уступит в предстоящей игре, котировка — 1.84.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.89.

«Динамо» забило три и более гола в четырех из пяти последних игр. ИТБ1 (2.5) идет за 1.87.

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Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.53, гостей — за 2.50.

В то же время проход «Динамо» в 1/4 финала доступен за 1.60, «Торпедо» — за 2.32.

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«Северсталь» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года