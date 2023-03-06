6 марта в Москве состоится третий матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» сразится с «Торпедо». Соперники встретятся в столице на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Счет в серии равный — 1:1.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.96, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (23%), успех «Торпедо» — за 3.76 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4010 рублей, а чистая прибыль составит 3010 рублей.

Нижегородцы нанесли москвичам сокрушительное поражение во втором матче (5:2). На то, что «Торпедо» не уступит в предстоящей игре, котировка — 1.84.

«Динамо» забило три и более гола в четырех из пяти последних игр. ИТБ1 (2.5) идет за 1.87.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.53, гостей — за 2.50.

В то же время проход «Динамо» в 1/4 финала доступен за 1.60, «Торпедо» — за 2.32.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Торпедо»

«Торпедо» в конце регулярного сезона очень скверно играло в гостях: четыре поражения при одной победе. «Динамо» в то же время по ходу всего сезона мощно выступало дома: четвертое место по набранным очкам и восемь побед в десяти последних играх.

С нижегородцами на своем льду у бело-голубых отличная статистика: шесть побед в предыдущих семи встречах. Несмотря на поражение во втором матче серии, на «ВТБ Арене» москвичи при поддержке своих трибун должны рассчитывать на другой результат.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.96.