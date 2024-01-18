Столичное «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столкнется с соперником из Восточной конференции — «Нефтехимиком». Команды сойдутся на льду «ВТБ Арены», игра начнется в 19.30 по московскому времени. С 19.15 мск прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Алексея Кудашова: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен за 5.40 (17%) — это наименее вероятный исход встречи. «Мирный» результат оценили котировкой 4.80 (19%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов дали за 1.30, этот рынок на «Нефтехимик» идет за солидные 3.50.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставки с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.67, Ф2(+1) — за 2.13;

• Ф1(-2) — за 2.40, Ф2(+2) — за 1.55.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.35.

Вероятность того, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, оценена в 1.87, обратная опция дана за 1.83.

Комбинированный рынок с победой «Динамо» и ТБ 4.5 предложен за 2.10.