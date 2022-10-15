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Сегодня, 17:15

«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 15 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

15 октября в Москве состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Динамо» примет «Оренбург». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Обслужит ее арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Динамо» победить предпочтительнее. Взять успех бело-голубых можно с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.90 (23%), триумф «Оренбурга» — за 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3900 рублей.

Оренбуржцы — очень неудобный соперник для динамовцев: из пяти последних матчей бело-голубые выиграли только один и потерпели три поражения. Вариант «гости не проиграют» оценен в 1.91.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

Соперники обменялись результативными ударами только в двух очных играх из семи: «обе забьют» доступно за 1.68, обратный результат — за 2.20.

Забьет ли Арсен Захарян? Оформить ставку на его гол можно за 3.56. Но больше шансов отличиться все же у Федора Смолова, коэффициент — 2.41.

Стабильные для матчей РПЛ котировки на пенальти и удаление — 2.35 и 3.20 соответственно.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 7.00;

  • успех «Динамо» 2:1 — за 8.10;

  • 1:0 — 8.20.

Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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