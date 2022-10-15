15 октября московское «Динамо» в 13-м туре РПЛ встретится с набравшим ход «Оренбургом». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток арбитра Василия Казарцева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — серьезные фавориты матча: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.00, что составляет примерно 50% вероятности. Успех «Оренбурга» предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 3.90 (24%).

Ждете равную игру? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3900 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России: оренбуржцы отыгрались с 0:2 за последние 10 минут и выиграли в серии пенальти. Думаете, что в предстоящей встрече команда Марцела Лички снова не уступит? Этот рынок доступен за 1.86.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа «Динамо» 2:1 — за 8.10;

• успех хозяев 1:0 — за 8.40.

Команды выступают в РПЛ с похожей результативностью: москвичи забивают в среднем 1.5 гола за игру, оренбуржцы — 1.7. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.66, «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года

«Оренбург» набрал мощную форму: команда выиграла три последних матча в РПЛ и забила в них восемь мячей. Между победными встречами с «Нижним Новгородом» (2:0) и «Сочи» (4:1) оренбуржцы справились с «Динамо» в Кубке России (2:2 и 6:5 в серии пенальти). Коллектив Лички в хорошем состоянии и много забивает. Бело-голубые же окунулись в кризис: москвичи не побеждали в РПЛ с 3 сентября и проиграли в пяти из восьми последних игр во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.86.