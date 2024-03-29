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29 марта, 14:15

«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 29 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Ростов» 29 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Динамо».
Фото Global Look Press
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13 марта в 22-м туре чемпионата России «Ростов» заедет в гости к «Динамо». Начало поединка на «ВТБ Арене» — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 19.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Марцея Лички. На хозяев представлен коэффициент 1.83, что примерно соответствует 52% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш желто-синих — за 4.00 (25%).

«Ростов» не победил в 13 выездах РПЛ подряд. Сыграть на то, что команда Валерия Карпина не уступит (Х2) можно за 2.02.

Фора (-1) на москвичей предложена за 2.41.

Первый гол в исполнении хозяев доступен за 1.89. Котировка на их соперников — 2.95. Вариант «никто» имеется за 4.70.

Алексей Миранчук. «Аталанта» потеряла двух лидеров, но у нее есть Миранчук. Его противостояние с Хвичей определит исход матча против «Наполи»

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен результативными ударами идет за 1.70, обратный рынок — за 2.14.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход дан коэффициент 6.60.

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