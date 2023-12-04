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Сегодня, 12:15

«Динамо» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 4 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Рубин» 4 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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4 декабря «Динамо» и «Рубин» встретятся в 17-м туре чемпионата России. Матч пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Цыганка прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение бело-голубым: коэффициент на победу подопечных Марцела Лички — 1.77, что составляет приблизительно 55% вероятности. Успех гостей доступен за 4.46 (21%) — это наименее возможный исход поединка. «Мирный» результат предложен с котировкой 3.96 (24%).

Команды встречались в августе и не выявили сильнейшего (2:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече казанцы вновь как минимум не уступят, можно за 2.12.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство бело-голубых:

• 1:1 и 1:0 в пользу «Динамо» идут за 6.80;

• успех хозяев 2:0 — за 7.50.

Федор Смолов (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 4 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Рынок на обмен результативными действиями предложен за 1.86, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.93.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен за 2.15.

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