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Сегодня, 08:15

«Динамо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 18 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
«Динамо» — «Северсталь».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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18 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — московское «Динамо» и «Северсталь». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 19.20 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: успех бело-голубых в основное время можно взять за 1.75, что составляет примерно 55% вероятности. Триумф череповчан оценен в 4.00 (25%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.40 (20%).

Команды встречались 9 октября — тогда «Северсталь» покорилась москвичам только в овертайме. Сыграть на то, что гости не уступят и в предстоящем поединке, можно за 2.02.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.96, Ф2(+1) — за 1.83;

• Ф2(-2) — за 2.89, Ф2(+2) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.36.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Северсталь»

Команда Андрея Козырева — одна из самых результативных в КХЛ. В среднем за 60 минут череповчане отличаются 3.53 раза, а всего за 17 игр настреляли уже 60 голов. В пяти из шести последних встреч они отличились минимум трижды — всего на этом промежутке забросили 24 шайбы. «Динамо» же не отличается надежностью: в 11 из 19 поединков регулярки пропустило минимум дважды, а в среднем получает в свои ворота 2.37 гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.86.

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