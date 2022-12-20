20 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Москвы — «Динамо» и «Спартак». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча: поставить на успех бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.16, вероятность — приблизительно 45%. Выигрыш «Спартака» оценен в 3.20 (30%), ничья доступна с котировкой 3.70 (25%).

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Победа «Динамо» с учетом дополнительного времени и серии буллитов идет за 1.64, этот рынок на красно-белых — за 2.30.

Команды встречались в этом сезоне два раза и обменялись выездными победами, причем оба матча прошли недавно — 14 ноября и 8 декабря. В обоих случаях результат решился только в серии буллитов. Ждете, что гости снова как минимум не уступят в основное время? Этот рынок оценен в 1.70.

Аналитики считают, что игра может получиться результативной, хотя за два матча этого сезона москвичи ни разу на двоих не забросили больше четырех шайб. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.06.

Команды в этом сезоне отличаются не слишком много. «Динамо» в среднем за матч забрасывает лишь 2.55 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.90, ИТМ1 (2.5) идет с таким же коэффициентом.

Эти рынки на красно-белых предложены за 2.50 и 1.53 соответственно. «Спартак» в этом сезоне отличается лишь 2.15 раза в среднем за игру.

Также на матч доступен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на гол защитника оценен в 1.65.