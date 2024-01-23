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Сегодня, 12:15

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 23 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — «Спартак» 23 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Матч «Спартак» — «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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23 января «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ примет соперника по Западной конференции — «Спартак». Московское дерби пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 мск. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Букмекеры считают шансы хозяев более предпочтительными: поставить на их победу в основное время можно за 1.95, что составляет приблизительно 50% вероятности. «Мирный» исход и успех гостей предложены с одинаковой котировкой 3.90 (25%).

Триумф «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.50, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.60.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 2.15, Ф2(+1) — за 1.70;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.55.

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Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

Рынок на то, что каждая из команд забьет минимум дважды, оценен в 1.70. Обратный вариант можно взять за 2.02.

Комбинированная ставка на победу хозяев и ТБ 4.5 гола предложена за 2.70.

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