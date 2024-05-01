Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
1 мая «Динамо» и «Спартак» сойдутся в полуфинале Кубка России от Пути регионов. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.00 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется за час до стартового свистка.
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 40% вероятности. Успех гостей дан за 2.76 (35%), котировка на «мирный» исход — 3.83 (25%).
Проход «Динамо» в следующий раунд доступен за 1.83, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.03.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.53;
• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.37;
• 2:2 — за 11.0.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.
Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.43, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.85.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.90, ИТМ1 (1.5) оценен таким же коэффициентом. Эти рынки на «Спартак» идут за 2.06 и 1.77 соответственно.
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