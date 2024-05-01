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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 1 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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1 мая «Динамо» и «Спартак» сойдутся в полуфинале Кубка России от Пути регионов. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.00 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется за час до стартового свистка.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 40% вероятности. Успех гостей дан за 2.76 (35%), котировка на «мирный» исход — 3.83 (25%).

Проход «Динамо» в следующий раунд доступен за 1.83, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.03.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.53;

• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.37;

• 2:2 — за 11.0.

Руслан Литвинов и&nbsp;Тео Бонгонда (&laquo;Спартак&raquo;). «Динамо» — «Спартак»: красно-белые — короли московских дерби этого сезона

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.49.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 1.43, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.85.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча идет за 1.90, ИТМ1 (1.5) оценен таким же коэффициентом. Эти рынки на «Спартак» идут за 2.06 и 1.77 соответственно.

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