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Сегодня, 14:45

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Спартак» 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Данила Пруцев и Луис Чавес.
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо»
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4 октября «Динамо» сыграет со «Спартаком» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на поле «ВТБ Арены», начало — в 16.45 по столичному времени. В прямом эфире матч с 16.30 мск будет показан на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Владимир Москалев.

FONBET Кубок России. Группа D
04 окт, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Динамо». На победу бело-голубых в основное время можно поставить за 2.05, это примерно 49% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 3.29 (27%), ничья — за 4.11 (24%).

Вариант «ничья или победа «Спартака» предложен за 1.77. Верите, что красно-белые снова не уступят бело-голубым?

Тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.41, ТМ 2.5 — 2.54.

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Условие «обе забьют», которое не состоялось ни в одном из пяти последних матчей с участием команды Абаскаля, можно взять за 1.45. «Обе забьют — нет» — за 2.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, выглядит так — 1:1 за 7.50.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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