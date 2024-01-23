23 января «Спартак» в выездном матче КХЛ сойдется с московским соседом — «Динамо». Игра состоится на «ВТБ Арене», начало запланировано на 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется за 15 минут до старта поединка.

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.95, вероятность — около 50%. «Мирный» исход и победа гостей предложены с одинаковой котировкой 3.90 (25%).

Триумф «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.50, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.60.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 2.15, Ф2(+1) — за 1.70;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

Рынок на то, что каждая из команд забьет минимум дважды, оценен в 1.70. Обратную опцию можно взять за 2.02.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Красно-белые находятся в плачевной форме: потерпели девять поражений в 11 предыдущих играх регулярки, одно из которых было от «Динамо» (2:3 ОТ). Бело-голубые же, наоборот, на подъеме: оформили шесть побед в семи последних матчах и борются за лидерство в Западной конференции. Статистика личных встреч тоже немного на стороне хозяев — они были сильнее в шести прошлых противостояниях из 10.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.95.