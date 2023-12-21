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Сегодня, 12:15

«Динамо» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 21 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Трактор» 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Артем Ильенко.
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Динамо»
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21 декабря в КХЛ состоится матч между московским «Динамо» и челябинским «Трактором». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.11, это порядка 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.93 (25%), успех «Трактора» — за чуть меньшие 3.05 (28%).

Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет котировка 1.69.

Тотал больше 4.5 шайбы в предстоящей игре предложен за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.99.

Верите, что в каждом периоде будет заброшена хотя бы одна шайба? Такое условие идет за 1.81.

Выигрыш «Динамо» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.66, триумф «Трактора» — в 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Трактор»

«Динамо» — вторая по результативности команда на «Западе» (127). В последнем матче бело-голубые четыре раза забросили в ворота ЦСКА, а еще недавно сыграли 7:8 со «Спартаком». В восьми из девяти предыдущих встреч с их участием было оформлено не менее пяти голов. С «Трактором» игры также получаются результативными — шесть из семи пробили «верх».

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 шайбы за 1.81.

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