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«Динамо» Загреб — «Астана»: где смотреть матч Лиги конференций 21 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги конференций «Динамо» Загреб — «Астана» 21 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Астана».
Фото Global Look Press
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21 сентября «Динамо» Загреб и «Астана» сыграют в первом туре группового этапа Лиги конференций. Стартовый свисток польского рефери Павла Рачковски на стадионе «Максимир» прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 на сайте букмекерской компании Winline.

Лига конференций. Группа C
21 сент, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Астана

Аналитики Winline разглядели у хорватов больше шансов на победу. На «Динамо» предложена котировка 1.28, что составляет примерно 74% вероятности. Ничья доступна за 5.80 (16%), успех «Астаны» — за 10.0 (10%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей принесет 10 000 рублей в случае благоприятного исхода.

В последних пяти поединках «Динамо» в среднем забивало по 2.4 мяча, а «Астана» — по одному. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.31.

Казахстанский клуб не уступил в четырех из пяти недавних встреч. Поставить на то, что гости не проиграют и в этот раз, можно за 3.67.

Эксперты считают, что «Астана» не забьет хозяевам. Матч без пропущенных у «Загреба» получил котировку 1.81.

Александр Кокорин (&laquo;Арис&raquo;). «Спарта» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 21 сентября 2023 года

В этом году команды уже встречались дважды в квалификации Лиги чемпионов — оба раза выиграли динамовцы с общим счетом 6:0. Их победа в предстоящей встрече с форой (-1.5) оценена в 1.81.

Обмен голами доступен за 2.08, обратный рынок — за 1.73.

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Футбол
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ФК Астана
ФК Динамо (Загреб)
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