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Сегодня, 17:45

«ДоброFON» поддержит детско-юношеский футбольный турнир «Сталинградская битва»

Сергей Анохин и Владимир Попков.
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На проведение турнира, посвященного 81-й годовщине победы советских войск под Сталинградом, официальный партнер сборной России по футболу БК FONBET выделит 1 миллион рублей.

В перерыве товарищеского матча Россия — Куба генеральный директор FONBET Сергей Анохин вручил чек на указанную сумму председателю комитета по физической культуре и спорта Волгоградской области Владимиру Попкову.

Ранее, 12 октября, в товарищеском матче между сборными России и Камеруна благотворительная программа «ДоброFON» сделала пожертвование в пользу Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт». По условиям акции FONBET умножил на 100 количество зрителей, пришедших на матч. Общая сумма пожертвований составила 2 015 200 рублей.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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