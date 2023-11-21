«ДоброFON» поддержит детско-юношеский футбольный турнир «Сталинградская битва»

На проведение турнира, посвященного 81-й годовщине победы советских войск под Сталинградом, официальный партнер сборной России по футболу БК FONBET выделит 1 миллион рублей.

В перерыве товарищеского матча Россия — Куба генеральный директор FONBET Сергей Анохин вручил чек на указанную сумму председателю комитета по физической культуре и спорта Волгоградской области Владимиру Попкову.

Ранее, 12 октября, в товарищеском матче между сборными России и Камеруна благотворительная программа «ДоброFON» сделала пожертвование в пользу Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт». По условиям акции FONBET умножил на 100 количество зрителей, пришедших на матч. Общая сумма пожертвований составила 2 015 200 рублей.